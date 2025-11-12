Valve oficjalnie zaprezentowało światu 3 nowe urządzenia
Steam Frame to headset VR (działający na linuxie steamOS z trybem desktop), Steam Machine to działający na SteamOS PC (z możliwością wgrania dowolnego systemu). Trzeci to kontroler, który odzwierciedla sterowanie na steam decku (touch pady, programowalne tylne przyciski) + posiada dongle radiowyIzanagi013
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 31
- Odpowiedz
Komentarze (31)
najlepsze
Gigachad Valve jak zwykle nie zawodzi.
@pablo103: ok, ale na SteamOS możesz robić sobie co tylko zechcesz, np. usunąć Steama całkiem i grać bez niego. Steam cię zrobi w balona to idziesz do pewnej zatoki, pobierasz i grasz dalej. Pokaż mi inną konsolę która pozwala legalnie usunąć software producenta
@pablo103: Wyraźnie napisali i powiedzieli w filmie, że możesz odpalać gry non Steam. W sumie teraz tak odpalam gry VR nie ze Steama i śmiga z użyciem ALVR lub WiVRn na Linuxie.
- nowy steam machine będzie tani i widać to po specyfikacji, valve nie celuje tutaj w wielką wydajność. Raczej to ma być podstawka do grania w gry jako uzupełnienie PC. Pewnie liczą, że jak to się rozkręci to wejdzie asus, lenovo, msi i wydadzą swoje szybsze komputerki z steamosem z układami AMD.
- pad wydaje się ciekawy i chętnie go kupię jeśli będzie w sensownej cenie
Valve chce uniezależnić się
▲
▲ ▲
Nic innego chyba nie popchnie twórców gier do włączenia obsługi Linuxa.
Sam sprzęt to nie wszystko, potrzebne są gry, PCVR dawno zdechł i samo valve jest tego świadome. Jedynie oculus/meta inwestowali przez dziesięciolecia w gry VR, żeby wyjść z błędnego koła w które wpadło PSVR (nikt nie kupuje PSVR bo nie ma gier, nie ma gier bo mało kto ma PSVR). Valve nigdy nikogo z VR nie sponsorowało ot zrobili pare lat temu hl
CPU: AMD Zen 4
Cores/threads: 6/12
RAM: 16 GB
GPU: Semi-custom AMD RDNA 3
Compute Units: 28
Masz tu najbliższy odpowiednik wydajności tego GPU.
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-rx-7600m.c4014