Spryciarze (ch%$ki) z valve robią VR. A czemu spryciarze?

Sam sprzęt to nie wszystko, potrzebne są gry, PCVR dawno zdechł i samo valve jest tego świadome. Jedynie oculus/meta inwestowali przez dziesięciolecia w gry VR, żeby wyjść z błędnego koła w które wpadło PSVR (nikt nie kupuje PSVR bo nie ma gier, nie ma gier bo mało kto ma PSVR). Valve nigdy nikogo z VR nie sponsorowało ot zrobili pare lat temu hl Pokaż całość