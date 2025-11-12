Panowie - ja robiłem badanie już ze 3 razy jakoś tak co 4 lata. Pierwszy raz byłem przerażony i robiłem w pełnej narkozie. Obudziłem się jak lekarz stał nade mną i przeglądał mój portfel. Jak zobaczył, że się obudziłem to zapytał czy OK. Powiedziałem, że było super i jutro też przyjdę. Taki byłem dowcipny. A potem już robiłem w "sedacji" - to jest niby takie znieczulenie tylko, ale de facto to nie Pokaż całość