Pierwszy objaw raka jelita
Większość osób uważa, że pierwszy objaw raka jelita to krew w stolcu, nagła anemia lub niezamierzone chudnięcie. Jako diagnosta tłumaczę: niestety to mit, który może kosztować życie. Żaden z tych objawów samodzielnie nie jest patognomoniczny.inflammatione
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 38
- Odpowiedz
Komentarze (38)
najlepsze
Panowie. USG co 2 lata, rurka w dupsko i gastroskopia co 5-7 lat i już drastycznie rośnie szansa dożycia w zdrowiu emerytury.
Za doplatą masz na śpiocha, a za mega doplatą połykasz kapsułkę która robi zdjęcia.
Wczesne zmiany (np. rak in situ lub rak w polipie) są niewidoczne gołym okiem ani w testach na krew utajoną i nie powodują objawów, dlatego
Trafi się inny? Shit happens, ale rak jelita grubego jest bardzo popularny a niemal wszystkie przypadki to wyłącznie wina braku profilaktyki. Powyżej 40 roku życia robisz ją raz na 7-10 lat o ile nie znajdą polipów, jak znajdą to 3-5 lat i cyk, ryzyko jednego z najpopularniejszych nowotworów zredukowane o 80-90%.
Męska przypadłość, rak
@Zylet: nie - to był zastrzyk (podłączyli mi venflon). Nie prosiłem o jakieś konkretne środki ogłuszające - zdałem się na ich doświadczenie :) Przed podaniem pytali o wagę, gdzie schowałem pieniądze itp...
Jak dotąd beż żadnych niemiłych doświadczeń (pominąwszy to klepanie po dupie i zadowolone sapaniu za plecami).
Wczesne objawy można wykryć za pomocą kolonoskopii (badania profilaktycznego). Początkowo ogólnoustrojowe objawy (anemia) albo widoczne (krew w stolcu) nie występują. Ich późniejsze występowanie również nie oznacza raka jelita.
Po to są badania profilaktyczne aby je wykonywać nawet, gdy nie ma objawów. Wykonywanie kolonoskopii częściej niż zwyczajowe 10 lat jest zalecane. NFZ refunduje.
Lekarz dziadka pana jutubera miał twarz arystokraty lub zmarł na raka prostaty.
@GeGeGeGe: to jest kluczowa informacja