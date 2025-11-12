Google oskarżone o potajemne zbieranie danych przez Gemini
Google zostało pozwane za rzekome nielegalne wykorzystywanie swojego narzędzia Gemini do monitorowania prywatnych rozmów użytkowników korzystających z usług Gmaila, Chata i Meeta.Konrad13
filmiki na yt też pewno transcribują i tłumaczą na angielski nie dla wygody ludzi z całego świata tylko po to żeby tworzyć lllmy.
- koszty zdobycia materiałów
- jakieś plagiaty
- prawnie kiedy trzeba mieć dostęp do danych wrażliwych, osobowych czy jakichś związanych z profilowaniem użytkownika.
Tutaj to wszystko jest pomijanie.
- No właśnie się Pan dowiedział. I co?
( ͡° ᴥ ͡°)