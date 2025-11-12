"Nasza ziemia nie jest na sprzedaż". Wdarli się na konferencję klimatyczną
Dziesiątki demonstrantów wdarły się do budynku konferencji klimatycznej COP30 w brazylijskim Belem, położonym w Amazonii. Wśród protestujących znaleźli się przedstawiciele społeczności rdzennych, którzy nieśli transparenty z hasłem: "Nasza ziemia nie jest na sprzedaż".Podczas starć ucierpiało dwóchStopa_Szopa
