Sześć państw, m.in. Polska, może ubiegać się o zwolnienie z relokacji migrantów
Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i Polska zmagają się z poważną presją migracyjną i będą mogły wystąpić o pełne lub częściowe zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok w ramach unijnego paktu azylowo-migracyjnego - poinformowała we wtorek Komisja Europejska. Wiceminister MSWiAStopa_Szopa
Tak swoją drogą to całe te "relokacje" już trwają od co najmniej 2-3 lat tylko nikt o tym głośno nie mówi. Wystarczy się rozejrzeć po mniejszych miejscowościach - na każdym kroku widać znudzonych młodych śniadych byczków. Skąd oni
Już za 2 lata do władzy powrócą konserwatyści. Odrzucimy pakt migracyjny i ETS, a na granicy z Niemcami postawimy mur.
Ty naprawdę w to wierzysz...
Wystarczyły dwa lata "rudego" i jego nieudolnego rozliczania poprzedników, aby zapomnieć że Ci wcześniej to taka sama zaraz jak aktualni.
Patrząc na to co się wyczynia z imigracją z państw trzeciego świata do UE to to, że unia wpuszcza przez swoje granice imigrantów, wyławia na morzu śródziemnym pontoniarzy a potem chce ich rozlokować siłą po państwach członkowskich (których większość jednak tego nie chce) jest srogo poje*ane.
Unia nie tyle powinna odpuścić nam - jako krajowi. Powinna odpuścić z polityką otwartych granic i przyjmowaniem wszystkich jak leci.
Niesprzeczne jest jak potraktowali Salviniego (wicepremier Włoch) za nie wpuszczenie hiszpańskiego statku NGO ze 147 nachodźcami. Domagano się dla niego 6 lat więzienia i sądzono 3 lata.