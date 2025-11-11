Tylko na najbliższy rok XD



Patrząc na to co się wyczynia z imigracją z państw trzeciego świata do UE to to, że unia wpuszcza przez swoje granice imigrantów, wyławia na morzu śródziemnym pontoniarzy a potem chce ich rozlokować siłą po państwach członkowskich (których większość jednak tego nie chce) jest srogo poje*ane.



Unia nie tyle powinna odpuścić nam - jako krajowi. Powinna odpuścić z polityką otwartych granic i przyjmowaniem wszystkich jak leci.