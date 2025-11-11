Reprezentacyjna cześć miasta, a to dziadostwo stoi kupę czasu. Siedzą w środku bezdomni. Ostatnio się paliło.

W Szczecinie jest ogólna urzędnicza bezsilność. Nic się nie da bo właściciela nie ma...Co to za tłumaczenie? Administracyjna decyzja przejęcia majątku. Potem sprzedaż po cenie złom i wyjazd.

Jak trzeba blok postawić 0.5 metra od innego i to po samym urzędem miasto to 5 minut i decyzja klepnięta. A tutaj się ze złomem pierd0lą któryś rok.