Obywatel G.C .- Nie pytaj o Polskę
Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle chcę Zasypiać w niej i budzić sięPolasz
najlepsze
teraz dzieci nie mają znajomych i sie nie bawią razem, tylko klikają w konkuter olaboga
a w lokalnym parku w lato masa dzieciaków co weekend, pobliski orlik w użyciu cały sezon, jak wybudowali pumptrack to całe lato jest od rana pełen dzieciarni
"Nowsza interpretacja piosenki" poznałem jako pierwsze. Obie są dobre
@kinlej: zrecenzować teledysk chciał jakiś randomowy wykopek który czuł się "mądry" i wyszedł taki pierd