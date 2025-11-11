Historia Somalii część 2. - Ciekawe Historie kotowaty kotowaty z youtube.com dodany: 5 godz. i 44 min temu # ciekawehistorie# historia# somalia# afryka# gruparatowaniapoziomu# ciekawostkihistoryczne 16 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Komentarze (16)
najlepsze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogumi%C5%82_Andrzejewski
@okoboji: i co ma mu się to ciągnąć do końca życia? Troszkę jednak się zmienił od tego czasu, pomaga tym paniom z Afryki, wspiera cele charytatywne. Pokazuje faktyczny obraz innych krajów przeplatając historię o danym regionie, a jego brat odwala kawał dobrej roboty na ciekawehistorie.
Jak kiedyś dorośniesz i będziesz chciał sobie kupić jakiś samochód, mieszkanie albo zafundować wycieczkę to sie dowiesz.
A gdy jesteś heteroseksualny i nie masz żony to i ładne dziewczyny też poznawać można. Nikt tego nie zakazuje, serio. Ba, nawet można z nimi sypiać jak się na to godzą.
Świat wygląda zupełnie inaczej niż Ci babcia