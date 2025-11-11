Skuteczny sposób na komary. Stworzono grzyba, który je zabija
Badacze z University of Maryland opracowali słodki grzyb, który przyciąga komary jak kwiat i zabija je ze skutecznością do 100 proc. Ten naturalny środek owadobójczy jest tani, bezpieczny dla ludzi i może działać miesiącami.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- 40
- Odpowiedz
Komentarze (40)
najlepsze
@xer78: wystarczy sprawdzić co się stało w Chinach podczas walki z wróblami :)
@bregath: Niektóre ryby żywią się ich larwami. Ważki, osy, szerszenie i pewnie jeszcze sporo innych zwierząt zjada dorosłe komary.
@motylbezskrzydel: Nietoperz to najliczniejszy ssak zaraz po gryzoniach, przenoszą pierdyliardy dziwnych chorób, niech zdychają. Zresztą, gdyby nietoperze, czy ptaki żarły komary, to by nie było takiego problemu, ale nie żrą.
Czekam na artykuł że jest niebezpieczny dla ludzi
ale ja to chętnie bym zobaczył jak to działa w takich miejscach...
https://youtu.be/rtF27jivHr8