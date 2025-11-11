To odrazu był wał nastawiony na wyłudzenie kasy, pewnie urzędnicy byli w to umoczeni. Trzeba było pozwolić wydobywać im w Polsce węgiel, może by się okazało, że jednak kopalnia będzie dochodowa. Ewentualnie można by napuścić KE aby nałożyła jakieś dodatkowe podatki, żeby Australijczykom poszło w pięty za powodowanie emisji CO2.