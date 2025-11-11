Narastający problem z rzetelnością publikacji naukowych
Coraz więcej artykułów ma wyraźne cechy braku badawczej rzetelności, takie jak np. prezentowanie niepotwierdzonych wyników eksperymentów badawczych czy bezkrytyczne włączanie do tekstów fragmentów opracowanych przez AI. Co gorsza, niektóre z prac mają wręcz charakter świadomych naukowych oszustw.VoxClamantisInDeserto
@twister35: Przecież nawet na wykopie żeby za daleko nie szukać dyskusja ogólnie wygląda bardzo często w ten sposób, że ktoś pisze jakieś odklejone rzeczy potwierdza je jeszcze bardziej odklejonymi badaniami i na końcu taka osoba myśli, że wygrała dyskusje ( ͡° ͜ʖ ͡°)
2. „Udowodnij”, że nie działa
3. Propaguj antyintelektualizm
4. I cyk, masz idiokrację
@MxS89x: A czy kiedykolwiek coś znaczył? Zawsze można było se wyrobić tytuł i walić farmazony.
@mocarnyknur: w sensie tego czasopisma popularnonaukowego?
Moim ulubionym przykładem jest badanie ile ptaków i małych ssaków koty zabijają w naszym kraju.
"Badaczka" w zasadzie zmyśliła połowę stałych przez które przemnażała sobie wartości, które sama uznała za odpowiednie, bo tak, i poszło to w ruch internetowy. Potem wszyscy to na lewo i prawo puszczali jak to koty nie mordują wszystkiego.
Tylko wystarczyło przeprowadzić najprostszą analizę konsekwencji na jej wynikach, z której
@encopenco: Masz ufać "konsensusowi naukowemu" czyli konkursowi popularności jak profesor X bardziej lizał jaja i bardziej cytował innych naukowców to wtedy oni będą mówić ,że X ma racje i ty masz temu systemowi ufać xD