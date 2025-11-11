Fałszywie oskarżyła o g---t. 26-letnia Paulina K. usłyszała wyrok
Na karę 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata została skazana przez sąd w Gliwicach 26-letnia Paulina K. Kobieta 2 lata temu złożyła zawiadomienie na policji o gwałcie, do którego w rzeczywistości nie doszło. Musi zapłacić pokrzywdzonemu 15 tys. zł. Normalność w Polsce wraca?gerwazy-oko
- #
- #
- #
- #
- #
- 81
- Odpowiedz
Komentarze (81)
najlepsze
Chyba dla cucoldów i simpów to może i być "norma". Tam powinno być 5 lat bitej odsiadki.
i im p-------e dwukrotny wyrok - moze sie to wydawac glupie ale jak ktos jest pokrzywdzony to nie mysli realnie
#pdk
Chlew obs--ny g--nem ( ͡° ʖ̯ ͡°)
@Z_d--y_strzelec: Często i zniszczenie całego, a ona sobie po prostu będzie dalej żyła tak jak przedtem nie ponosząc prawie żadnej konsekwencji oprócz zapłacenia kilku groszy ¯\(ツ)/¯
Mężczyźni w tym kraju są w hierarchii niżej niż bezpański kundel na ulicy