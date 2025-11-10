Jak Borat Przetrwał POZWY i Wygrał z USA
Czy Borat to najgroźniejsza komedia XXI wieku? Sacha Baron Cohen, pod maską wąsatego reportera, obiecuje dokument o Ameryce, a w praktyce uderza w sam system. Mimo dziesiątek pozwów, interwencji policji i FBI, film nie zostaje zablokowany a w dodatku zarabia $262 mln. To nie był przypadek, a sAfrobiker
Komentarze (87)
Ja miałem świadomość, że koleś kawały ludziom robi, ale nie miałem pojęcia ile pracy, ryzyka i kosztów za tym stało. Jakie oni mieli jaja, żeby coś takiego odwalić.
No i do tego faktycznie to przebicie i przedstawienie Amerykańskiej hipokryzji i fasady społecznej. Możliwe, że to coś co wyszło im niejako przypadkiem, ale daje do myślenia. Zyskuje zupełnie nowe znaczenie współcześnie, jak możemy na co
jakiCHś
Przeciętny Francuz -"potrzymaj mi wino ..."
Bawił mnie ten krzywy wzrok stewardess xDD
Tutaj macie jeden z nich:
https://www.youtube.com/watch?v=vFP-MktgOKU
A fakt, że film uderzał wyłącznie w jedną stronę a wielu widzów twierdzi, że wcale nie - jest po prostu żałosny.