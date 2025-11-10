Miał mieć echo serca na Banacha. Niestety okazało się, że pracownicy mają wolne
Córka pacjenta, która jest znaną aktorką, nagłośniła całą sytuację. Jej ojciec czekał na badanie 1,5 roku. Nikt nie poinformował go o odwołaniu i nie zaproponował innego terminu.bartisz89
(Oczywiście cały system będzie oparty o telefon w recepcji i zeszyt)
Profit.
Termin za 2,5 roku, we wtorek o godzinie 14.30. Proszę przyjść 3 godziny przed badaniem...
@Hooch180: Dość podobna historia miała miejsce z moja matką. Ale ona nie przeżyła.
Dlatego mdłości dostaje jak
- pan ma wizytę kontrolną cyklicznie np co 1-2 lata, więc te oczekiwanie to nie problem, byleby sie wyrobić przed wizytą
- w ciągu tego 1,5 roku był prywatnie ze 3x (bo np ma kontrol co kwartal albo pol roku), a tu po prostu wizyta na NFZ miala wskoczyc zamiast płatnej prywatnej wizyty
Jakby nie patrzeć, to co
Jedynie straż pożarna trzyma trochę poziom ale to głównie dlatego, że