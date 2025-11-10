Olbrzymie kontrowersje po rozdaniu nagród Bielskiej Jesieni
Tegoroczny konkurs wygrał Małgorzata Mycek. Osoba artystyczna - jak sam o sobie pisze 32-letni artysta - otrzymała nagrodę finansową w wysokości 30 tys. zł (...)readme
Komentarze (82)
najlepsze
@rawor: To to jest jeszcze pikuś.
Jak tu w komentarzach napiszesz że 700 tysięcy za 2 wanny ze złomu i parę butów to dużo, to powiedzą że się nie znasz na sztuce i jesteś zacofany:
https://x.com/J_Dobromilski/status/1987556770513060214
Wydalismy 700mln (tak, dobrze czytasz: 10 yebanych „sasinów”) na „muzeum sztuki nowoczesnej „ w warszawie. Oczywiście bez konsultacji z podatnikami i oczywiście bez szans na zwrot inwestycji. Całe KO dziwnym trafem broniło zaciekle tego „misia”. No ale przecież wszystko jest zgodnie z prawem, ot po prostu zbudowali muzeum ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Pamiętajcie o tym za kazdym razem jak uslyszycie ze zamykają
chyba czas sie wyleczyć z patriotyzmu, zatrudnić sprytnego doradce w jarmułce i przenieść sie podatkowo na jakąś Malte czy inny Cypr
@zdunek89: wesoły i sympatyczny klaunik, może być? Zaimki to se wpisze jakieś po niemiecku żeby było że inne. Gdzie wysłać numer konta?