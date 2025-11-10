Najpopularniejsze dystrybucje linuxa opisane w 6 minut.
Nie wiesz jaką dystrybucję linuxa wybrać. Spokojnie po tym filmie będziesz nie wiedział trochę mniej ;)K-S-
U mnie od 20 lat debian.
-> Ubuntu dla tych co chcą duze wsparcie i kompatybilność out of the box, a nie zależy im na podobnym interfejsie.
-> Mint dla tych ktorzy chca miec windows like interfejs
-> Dla graczy Bazzite (albo Fedora dla wszystkich innych celow)
Jesli ktos bedzie szukal czegos specjalnego to sam se znajdzie.
@Pawloooooo: moj glowny system od 2001
@Brut_all: szczególnie że niektóry sprzęt od AMD działa pod linuxem znacznie szybciej niż pod Windowsem
Jak napisałem - ma dość specyficzne zastosowania, jest stricte pod gry. Rozpatruję zrobienie sobie dual boota z ubu do wszystkiego oraz osobnym distro do gier. Z mojej perspektywy architektura Bazzite to tylko plus, bo nie mam ochoty w nim nic grzebać. Podobno każde distro nadaje się do gier i ubu bynajmniej nie jest gorsze, ale trochę mi się nie chce wierzyć i chcę sprawdzić.
• Zaletą Linux Mint jest to, że ma przeglądarkę i office? Ile dystrybucji desktopowych ich niby nie ma?
• Zagłębianie się w GTK, GNOME 2, GNOME 3. Dla nowych bezużyteczne, dla zaawansowanych zbyt ogólnikowe.
• APT i .deb - jak wyżej
• Fedora dla ludzi chcących być na bieżąco z systemem - co to w ogóle znaczy?
@jestemjakijestem1212: czyli LTS (k)ubuntu XD.