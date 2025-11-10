Mam temat na kolejny artykuł: "Jak wycofane z ruchu BMW potroiły swoją wartość".



Cztery niespełniające standardów samochody sprzedano w Berlinie handlarzowi z Mazowsza. Kilka tygodni później te same pojazdy pojawiły się w Warszawie. Firma zaoferowała je mieszkańcom Wilanowa za trzy razy wyższą kwotę jako "prawie nowe, Niemiec tylko do kościoła jeździł". Co za przypadek.