Przetarg - jak wycofane z ruchu trolejbusy potroiły swoją wartość
Cztery niespełniające standardów trolejbusy MPK sprzedało spółce z Mazowsza. Kilka tygodni później te same pojazdy pojawiły się w Równem ukraińska firma zaoferowała je miejskiemu przewoźnikowi za trzy razy wyższą kwotę jako jedyni oferenci. Co za przypadek.DriveSpace
https://transinfo.pl/x/infobus/95-autobusow-z-polski-dla-ukrainy-cztery-solarisy-od-mpk-wloclawek/
Cztery niespełniające standardów samochody sprzedano w Berlinie handlarzowi z Mazowsza. Kilka tygodni później te same pojazdy pojawiły się w Warszawie. Firma zaoferowała je mieszkańcom Wilanowa za trzy razy wyższą kwotę jako "prawie nowe, Niemiec tylko do kościoła jeździł". Co za przypadek.