Pacjent zmarł. Ekipa medyków nie potrafiła się z nim dogadać po polsku.
Białorusko-ukraińska ekipa w jednej z prywatnych pracowni diagnostycznych we Wrocławiu nie potrafiła dogadać się z pacjentem, bo nie znała za dobrze polskiego. Nie dowiedziała się, że miał kiedyś wstrząs anafilaktyczny. Dostał kontrast. Doznał wstrząsu. Załoga pracowni nie wiedziała, co z nim robić.Bo-Brownik
W sumie jak się tylko zobaczy wschodnie imię nazwisko to z automatu powinna zapalić się czerwona lampka
A obecnie poparcie to po ~30% dla jednych i drugich którzy do tego doprowadzili
@malin90:
Z drugiej strony jest co najmniej dziwne, że lekarze na co dzień pracujący przy diagnostyce obrazowej i kontrastach nie opanował polskiego choćby w zakresie odpowiadającym jego kompetencjom. Nikt nie wymaga, żeby znał terminologię okulistyczną czy stomatologiczną, ale pracując przy diagnostyce nauczyłby się choćby przez sam fakt codziennej
@8kiwi:
To, że pracownicy pracowni MRI nie potrafią zadzwonić na pogotowie, to trudno mi uwierzyć, w to, że nie potrafili podać adrenaliny też. A to, że mówi to prezes izby lekarskiej, która robi wszystko by ograniczyć dostęp do zawodów lekarskich, nie rozwiewa moich wątpliwości! No mówi to bez podawania żadnych szczegółów, gdzieś, kiedyś, ktoś.
Receptę tak wypisał, że wpisał złe nazwy leków (pisał tak jak słyszał).
Tłumaczysz mu co się stało, a ten dalej nie rozumie. Przyjmują teraz byle kogo, kto weźmie 1/4 polskiego lekarza.