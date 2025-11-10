To nie jest powód do radości, taka aktorka to nie tylko zastąpienie aktora, to wyrzucenie z pracy, całej obsługi planu, od kamerzysty, przez dźwiękowca po panią makijażystkę czy chłopaka co przywozi kanapki na plan.



Według szacunków, jakie wypluł copilot, w samym usa jest około 130-160k zawodowych aktorów filmowych, TV i radiowych, oraz około 2 milionów ludzi pracujących z drugiej strony.



O ile jeden film dużo nie zmieni, to jak wszyscy się rzucą Pokaż całość