Stworzyła aktorkę AI i rozwścieczyła Hollywood. Teraz zapowiada 40 kolejnych
Gwiazdy protestują, związki grożą, a twórczyni "cyfrowych talentów" dolewa oliwy do ognia.IGNPolska
- #
- #
- #
- #
- 158
- Odpowiedz
Gwiazdy protestują, związki grożą, a twórczyni "cyfrowych talentów" dolewa oliwy do ognia.IGNPolska
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (158)
najlepsze
Według szacunków, jakie wypluł copilot, w samym usa jest około 130-160k zawodowych aktorów filmowych, TV i radiowych, oraz około 2 milionów ludzi pracujących z drugiej strony.
O ile jeden film dużo nie zmieni, to jak wszyscy się rzucą
@NaMoment: w zasadzie to zdanie powinno brzmieć:
"to jak wszyscy się rzucą na AI, cała gospodarka będzie do ubicia.
Dla mnie zawsze to było smutne że tak naprawdę to chyba scenarzysta ma największy wkład do filmu a laury spadają na
@ostatni_lantianin: dobrze powiedziane. Teraz byle idiota się wybije i już robią z niego "guru", bo gada to co tłum chce usłyszeć.
Jak chyba Platon pisał, że łatwo zdobyć popularność, mówiąc ludziom to, co chcą usłyszeć, zamiast prawd trudnych do przyjęcia.
Zawsze mi się Dzień Świra przypomina ze sceną w pociągu...
1. Po to żeby sprawdzić rózne rzeczy - mogą być tysiące powodów.
2. Bo myślisz kategorami "tu i teraz". Jeszcze 5 lat temu byś nie uwierzył, że rozmowa z chatbotem będzie nie do odróżnienia od człowieka i że będzie mozna generować całkiem realistyczne filmy. A to tylko 5 lat.
@kastrator2: inaczej byś gadał, jakby to ciebie dotyczyło... Typowy polak, jak mnie to nie dotyczy to wywalone. To jest duża gałąź gospodarki , aktorzy są połączeni z innymi gałęziami biznesu, jak makijażyści, gastronomia, statyści, dublerzy itd. Jedno zwolnienie spowoduje wiele innych.