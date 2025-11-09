Sejm odrzucił prezydencki projekt wprowadzenia kary za propagowanie banderyzmu
Odrzucono kary za propagowanie ideologii Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej. Odrzucono wydłużenie z 3 do 10 lat minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce wymaganego do uznania cudzoziemca za obywatela polskiego.H100
- #
- #
- #
- #
- #
- 7
- Odpowiedz
Komentarze (7)
najlepsze
Komentarz usunięty przez autora
Co do nowego prawa, to nie wiem po co wyważać otwarte drzwi, taki przepis jest już w Polsce.
Propagowanie nazizmu, komunizmu, faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego
§ 1.