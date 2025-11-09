Poruszająca historia choinki w Rockefeller Center. "Nie mogłam uwierzyć, że to
Gigantyczna choinka, mierząca 23 metry i ważąca 11 ton, została ustawiona w sobotę w Rockefeller Center w Nowym Jorku. Drzewo rosło 75 lat na działce rodziny Russów. Przekazanie drzewa uczciło pamięć zmarłego męża właścicielki, który marzył o ustawieniu ich drzewa w tym szczególnym miejscu.Stopa_Szopa
Polacy - my to rozbieramy te wszystkie świąteczne pierdoły na początku lutego... bo tak, niech se trochę postoją
@aret: 32 latek sam posadził 75-letnie drzewo?