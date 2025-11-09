Sejm przyjął nowe przepisy. Będą kary więzienia za przekroczenie prędkości.
Już wkrótce w Polsce będzie można trafić do więzienia za przekroczenie prędkości. Projekt nowych przepisów został właśnie uchwalony.Grancan
@paw1470: Zazwyczaj tak. Widzisz, np. w wiosce 10 kilometrów ode mnie mieszkańcy bardzo mocno interweniowali w kwestii chodnika dla pieszych, z bloku do bloku, jakieś 300 metrów, są zakręty, jest tylko pobocze, były obietnice chodnika, ale oczywiscie pojawiają się tylko przed wyborami. Ruszyli dupę, zaczeli nękać instytucje wyżej niż gmina. No i wiesz co z tego wyszlo? Chodnika nie ma,
@Blackorange: Nie, sam przepis nie jest głupi. A jeśli kolega twojego syna jechał 200 km/h po mieście to jest debilem i powinni mu zabrać to prawo jazdy na co najmniej następne 5 lat tak dla zasady. Oczywiście w Polsce jak zwykle jest
To trzeba byś geniuszem żeby takie bzdety wymyślać. I jeszcze 98% będzie na TAK przy głosowaniu, a sami wyciągną immunitet jak się temat zesra na drodze.
Nikt tam nie jechał zgodnie ze znakiem. Nikt. Nawet policja xD
2. Ciekawe jaki system penitencjarny by uniósł coś takiego. Alimenciarzy ledwo się dało pomieścić, a co dopiero to.
no q--a szacun
jak zwykle dziecko w------e z kąpielą prosto do beczki po kapuście.
Najpierw pitolenie polucji że tyle pijaków jeździ po drogach. Przypominam, że w polsce obowiązuje limit 0,2 promila alkoholu we krwi chociaż w niemczech/innych zachodnich krajach limit wynosi 0,5 do 0,8 promila.
Teraz pitolenie o przekraczaniu prędkości. Przypominam, że na polskich drogach panuje b----l ze znakami i ograniczeniami, i całkowicie powszechną normą jest pozostawianie starych ograniczeń prędkości po remontach które dawno się
Tak jak zaznaczyłeś — u nas jest problem ze znakami i w niektórych miejscach drogami (to i tak się przez ostatnie lata poprawiło). Gdzieś, gdzie powinno być 70 km/h jest 50 km/h (droga dwupasmowa, bez przejścia dla pieszych), a w drugim miejscu na odwrót (a pasy co 200
No ale o tym mądrzejsze nie wspominać, BO MAJTCZAKKKKKKKK
Typowa wsiowa nagonka gawiedzi żeby wpadała kaska z kolejnego źródła