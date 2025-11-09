Ksiądz sprzedał ziemię Anatola. Wieś nie może uwierzyć w to, co się stało
Prokuratura wciąż prowadzi śledztwo w szokującej sprawie bezdomnego pana Anatola (68 l.), o zabójstwo którego podejrzankommie
ale ostatnio udało się to negatywnie powiązać i nagle łolaboga łolaboga
u mnie na wsi jedna bogatsza babka też tak kupiła ziemię
pan zdzisiu spod sklepu
jakby pan zdzisiu dostał kasę za ziemię to w ciągu tygodnia by się zachlał albo by go samochód wieczorem rozjechał czy inny pociąg
dlatego co trzeci dzień przychodził do niej i ta wydawała mu kieszonkowe
ale przynajmniej za tą kasę zrobili mu godziwy pochówek
Druga wybacza bo ich tak ten rzeczony ksiądz uczył...
Najmądrzejszy z całego wywiadu to aktualny proboszcz.