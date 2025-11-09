Trzy dni tortur. Mężczyzna przeżył dzięki ucieczce przez okno
Przez 3 dni grupa zwyrodnialców torturowała 37-letniego Łodzianina, chcąc go zmusić do przekazania pieniędzy, które mężczyzna miał po sprzedaży mieszkania. Oprawcy grozili mu obcięciem palców i szykowali się do przypalania go palnikiem.gerwazy-oko
XD
@chlopiec_kucyk: Ona go zwabiła, znał ją.
Czemu mnie to nie dziwi?
Komentarz usunięty przez moderatora
Ehh. Brak słów. Dzień jak codzień w sfeminizowanym cuckoldstanie. 🚬🤏
Komentarz usunięty przez moderatora
Komentarz usunięty przez autora
@nirvikalpasamadhi:
@motylbezskrzydel: nie zdziwiłbym się że gang tumanów tego nie ustalił.