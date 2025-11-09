Jak się w domu nie uczy dzieciaków oszczędzania na wybrane cele, a bierze na wszystko kredyty to co się dziwicie? Nauka zaczyna się w domu. Potem oczywiście w szkole powinna być ekonomika od samej podstawówki do końca liceum. A tak chowamy analfabetów ekonomicznych. Skończy się tak jak w USA. Stada bezdomnych mieszkających na polach namiotowych w centrach miast. Daje 10-15 lat.