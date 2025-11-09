Młodzi Polacy masowo wpadają w multidługi."Zaczyna się od rat 0%r
Mają po dwadzieścia parę lat, pracują i toną w długach. Coraz częściej to właśnie młodzi Polacy stają się multidłużnikami. Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że liczba młodych zadłużonych rośnie w błyskawicznym tempie. Jak wydostać się z tej finansowej pułapki i dlaczego młodzi tak się zadługheost1410
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 70
- Odpowiedz
Komentarze (70)
najlepsze
@Foxrate: zanim państwo upadnie, to nastąpi w kraju megainflacja, która pozwoli wtedy spłacić niskie kwotowo wobec inflacji kredyty. Już tak PiSiory sterowały z pomocą Jaszczombia gospodarką, że podbijali inflację, co by móc pospłacać obligacje.
Wiec jak raty 0% to sie oplaca
- AllegroPay
- PayPo
- Twisto
Tacy nabiorą od cholery zakupów, które za miesiąc zapłacą :D.