"Unikaj aktywności na zewnątrz". Alert RCB na Śląsku
Zaczyna się sezon grzewczy w Polsce. W Żywcu stężenie pyłów zwieszonych PM10 wielokrotnie przekroczyło dopuszczalne normy.lu_stro
- #
- #
- #
- #
- #
- 69
- Odpowiedz
Zaczyna się sezon grzewczy w Polsce. W Żywcu stężenie pyłów zwieszonych PM10 wielokrotnie przekroczyło dopuszczalne normy.lu_stro
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (69)
najlepsze
Gratis w tej cenie inhalacje mikroelementami suplementujacymi
A tak śmiechem żartem zauważam dużą zmianę w czystości powietrza - byłe miasto wojewódzkie, nie jakaś totalna dziura. Wiele domów przeskoczyła w ostatnich latach na pompy ciepła i gaz,