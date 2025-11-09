"Podatek od smartfonów" bez ustawy. Elektronika zdrożeje już od stycznia
Od 1 stycznia 2026 r. polskich konsumentów czeka prawdopodobnie konieczność ponoszenia nowego "podatku". Tym razem od kupowanych smartfonów, tabletów, komputerów i telewizorów.Nauta
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 104
- Odpowiedz
Komentarze (104)
najlepsze
Jeśli spróbujecie oszukać systen i pierdzieć w innym pokoju, czuła aparatura pierdomierza to wykryje i dostaniecie mandacik...
Płacisz, i to kilkukrotnie:
za wodę i ścieki, energię elektryczną, materiały higieniczne - wszędzie tam jest VAT
pierwszy z brzegu cudzy komentarz:
"Pochodzę z miasteczka blisko zachodniej granicy i legitnie moi znajomi jeżdżą po elektronikę do Niemiec. Zresztą nie tylko po elektronikę, sporo rzeczy w Niemczech jest tańszych, lub lepszej jakości, a czasem są i tańsze, i lepszej jakości niż w Polsce."
to teraz DE bedzie notowalo wzrost sprzedaży
No, ale uśmiechać się gromada. Nie czas liczyć grosików kiedy planeta płonie. (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞
Czyli weszła... za pisiorów nie wprowadzili więc Tusk, swoim pomiotom da prezent.
Jeszcze piedrolenie, że to z marży producentów będzie pobierane.
W czasie, gdy większość z platform typu Spotify, Apple Musić, Tidal, Deezer, Amazon Musić i pare innych oferuja po ok. 100 milionów utworów w miesięcznym abonamencie w cenie dwóch kaw na mieście, nikt się nie bawi w ściąganie
W ogóle śmieszna ta ustawa kolanowa, bo podwyżka obejmie też papier a4 i A3.
Niemniej, to co napisałeś jest prawdą i patrząc z drugiej strony, to przecież dla takich artystów te strimingowe platformy to złoto (wiem, są
Następny powód żeby kupować prosto od Chińczyków.