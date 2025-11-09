Nas sie doi ile wlezie a przed wyborami "xxx konkretow"



pierwszy z brzegu cudzy komentarz:

"Pochodzę z miasteczka blisko zachodniej granicy i legitnie moi znajomi jeżdżą po elektronikę do Niemiec. Zresztą nie tylko po elektronikę, sporo rzeczy w Niemczech jest tańszych, lub lepszej jakości, a czasem są i tańsze, i lepszej jakości niż w Polsce."



to teraz DE bedzie notowalo wzrost sprzedaży