Przypomnienie co postowała ze swojej pasji Anna Lewandowska
Nawiązując do ostatniej książki o Robercie, gdzie dowiadujemy się, że na zgrupowaniach kadrowicze przesyłali sobie memy z Baciątą i Hiszpanami. Odpaliłem to po dłuższym czasie i przyznam - prychnąłęm. To się w pale nie mieści xD.lskx
@Ratto: czym k0rwa? Wyciskami z jarmużu? To od nich stał się napastnikiem wszech czasów, nie?
Litości....
@laut: u swingersów normą jest dawać żonę na dupczenie, co nie oznacza, że społecznie jest to normalne. Fala krytyki, jaka się wylała, jasno dała do zrozumienia, że nie jest to normalne. Nawet Hiszpańskie gazety i portale jechały po Ance, i śmiały się z Lewego.
@wik-krim: Fernando się tylko bawi.
@ChciwyMaslak: Tam musiała być jakaś grubsza sprawa u nich w chacie bo czas, w którym filmów jego żony pojawiało się najwięcej zgrywał się ze sporym spadkiem formy u niego, więc głowa nie dojeżdżała.
@UjogromemGoNazwali: ktos ich zmusza?