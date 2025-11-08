Politycy wszystkich opcji zgodni: żadnych social mediów dla osób poniżej 15 lat
Dania planuje wprowadzić jeden z najbardziej restrykcyjnych zakazów korzystania z mediów społecznościowych na świecie. W piątek rząd ogłosił, że politycy z całego spektrum politycznego osiągnęli porozumienie w sprawie zakazu dostępu do social mediów dla osób poniżej 15 roku życia.Lazaro
Mężczyzni nie lepsi
jak dziecko wychowane na tiktoku ma coś w życiu osiągnąć? oni nie umieją nawet zawiązać worka na śmieci, trzymać łopaty, obrać ziemniaków bo są przebodźcowane od raktoka
@eSUBA94: Tak samo jak wychowane na Leninie, jednym z tysięcy Bóstw albo propagandzie sukcesu. Człowiek jest wielowymiarowy. Jeśli dziecko jest dobrze wychowywane to czerpie z wielu źródeł od maleńkości i jest mniej podatne na jedną bańkę. Jak jest zaniedbane, ma deficyty poznawcze i emocjonalne to chłonie cokolwiek mu sie poda. Problemem nie jest tiktok tylko co oprócz tego tiktoka mam