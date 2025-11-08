Chiński przemysł stoczniowy 232 (!) razy większy od amerykańskiego.
Chiny intensywnie dotują własne stocznie podczas gdy Europa i USA pozostawiły swoje stocznie na pastwę losu. Marynarka wojskowa USA ujawnia, że zdolności produkcyjne chińskich stoczni to 23 miliony ton w porównaniu do jedynie 100 tysięcy ton w USA.Manah
Kubusiowi Puchatkowi zamarzyła się jednak dyktatura i złamał tą zelazną dotąd zasadę, raczej na szkodę Chińczyków.
https://www.csis.org/analysis/threat-chinas-shipbuilding-empire
a amerykanie zanim odpalą cokolwiek to minie pół albo cały rok
@Brutus66: miną lata, jeżeli nie dekada. Budowanie statków to nie składanie rowerów. Do tego jest potrzebna specjalistyczna wiedza, wykwalifikowani robotnicy i infrastruktura
Wiele opinii pochodzi od politologów, analityków geopolitycznych, a także niektórych ekonomistów i ekspertów od zarządzania, którzy porównują efektywność różnych systemów rządzenia, zwracając uwagę, że chiński model jest często postrzegany jako silnie pragmatyczny i nastawiony na rozwój, w przeciwieństwie do modeli demokratycznych, gdzie procesy polityczne bywają bardziej skomplikowane i czasochłonne
@CytatyBrodacz Tak. To słomki blokują stocznie. Gdyby nie słomki, mielibyśmy więcej stoczni.