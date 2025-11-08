Pierwszy taki plac budowy w Polsce. Robot sam muruje budynki.
Dzięki precyzyjnym czujnikom i systemom wizyjnym robot autonomicznie układa cegły z wyjątkową dokładnością. Waży około 2,5 tony, może podnosić elementy o wadze do 120 kilogramów, a jego tempo pracy odpowiada wydajności pięcioosobowej brygady.dyzenteria
Komentarze (119)
najlepsze
chyba po oleju ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tak samo mówili przed erą przemysłową. Panie po co budować fabrykę butów za miliony, jak wystarczy zatrudnić trzech szefów. ¯_(ツ)_/¯
Bez przesady z tą dokładnością.
Na wydajność pięcioosobowej ekipy też to nie wygląda. Ściany muszą być proste do murowania, cały czas potrzebuje nadzoru technika, a i tak cała ekipa musi mu układać odpowiednio pustaki i jeszcze poprawiać.
Wszystko to, żeby osiągnąć jakość i wydajność kilkuosobowej ekipy alkoholików, którzy przez cały dzień nie schodzili poniżej 2 promili, a większość dnia
@ACM04: Tak, wiem - widziałem 10 lat temu. Za kolejne 10 lat pewnie nadal będzie taką samą ciekawostką bez większego komercyjnego sukcesu.
Gdyby sam sobie robił docinki i wstawiał nadproża to dopiero byłby przełom, jeśli chodzi o dokładność to producent mówi
@talmudyczny_triumfalizm: i gesie piora w kominie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
J----e AI