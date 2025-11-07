Zmarł ppłk Zbigniew Rylski "Brzoza" - ostatni obrońca Pałacyku Michla
W wieku 102 lat zmarł ppłk Zbigniew Rylski ps. "Brzoza", żołnierz legendarnego batalionu "Parasol" i ostatni żyjący obrońca Pałacyku Michla poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej. Rylski wsławił się m.in. bohaterską postawą podczas walk na cmentarzach ewangelickich.gerwazy-oko
- #
- #
- #
- #
- 6
- Odpowiedz
Komentarze (6)
najlepsze
Pręż swój młody duch, pracując za dwóch!"
@LudzieToDebile: taki anonimowy, że wszyscy wiedzą xD
Lecz się!