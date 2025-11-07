Miasto powiatowe, 10k mieszkańców bez porodówki.

Czy to jest jakiś zarzut/manipulacja w tytule? Nie ma klientów (klientek) to usługa jest zamykana.Młodzi ludzie nie chcą się rozmnażać to najpierw będą zamykane porodówki, potem likwidowane żłobki/przedszkola i oddziały w szkołach.I proszę nie krzyczcie o braku mieszkań... ~20 lat temu było 2 miliony mieszkań mniej, więcej ludzi, o wiele grosze zarobki (pod względem siły nabywczej) i jakoś młodzi się rozmnażali.