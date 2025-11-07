Personel położniczy w Drezdenku zorganizował imprezę w ostatni dzień działania
W ostatni wieczór funkcjonowania pracowniczki oddziału położniczego zorganizowały przyjęcie pożegnalne (bezalkoholowe). Zwolniono je dyscyplinarne. Miasto powiatowe, 10k mieszkańców bez porodówki.suleD
Komentarze (16)
Wersja oficjalna ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Czy to jest jakiś zarzut/manipulacja w tytule? Nie ma klientów (klientek) to usługa jest zamykana.
Młodzi ludzie nie chcą się rozmnażać to najpierw będą zamykane porodówki, potem likwidowane żłobki/przedszkola i oddziały w szkołach.
I proszę nie krzyczcie o braku mieszkań... ~20 lat temu było 2 miliony mieszkań mniej, więcej ludzi, o wiele grosze zarobki (pod względem siły nabywczej) i jakoś młodzi się rozmnażali.
@kwanty: teraz zastanów się, jak zachęcić młode mamy do posiadania dzieci. Myślę, że jazda 50km po odejściu wód na porodówkę to zajebisty argument w temacie bezpieczeństwa ważnego elementu jakim jest poród.
Nie jesteś ostrą kredką w tym piórniczku prawda?