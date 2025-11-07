Nauczycielka która nie dopuściła ucznia do matury dostała nagrodę.
Nauczycielka nie dopuszcza ucznia do matury, a ten zdaje egzamin komisyjny na 90%. Z pomocą zdeterminowanej matki sprawa jest nagłośniona, wobec nauczycielki trwa postępowanie wyjaśniające z kuratorium, a teraz dostaje nagrodę za 100% zdawalność matematyki na maturze. I to bynajmniej jest koniec xDSkurviduplo
Łamię przy pomocy gazrurki komuś obie nogi, ale dzięki temu że mu pokazałem gdzie jest szpital to już po roku może samodzielnie chodzić! powinien być wdzięczny że mu pokazałem gdzie jest szpital, w końcu gdyby nie to to
Ciekawe ile osób łącznie w swojej karierze uwaliła (ʘ‿ʘ)