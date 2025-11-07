Wagony tylko dla kobiet we francuskim transporcie publicznym?
Ponieważ rośnie zagrożenie w transporcie publicznym w Paryżu i okolicach, wśród feministek pojawia się nowy pomysł: oddzielenie mężczyzn od kobiet. Petycja internetowa wzywa firmy zarządzające transportem publicznym w regionie Île-de-France do podjęcia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 49
- Odpowiedz
Komentarze (49)
najlepsze
@PotwornyKogut: To byłby rasizm. Natomiast można zrobić wagony tylko dla czarnych, to będzie pozytywna dyskryminacja czy jakoś tak.
Ale chichot losu, że "Liberté, égalité, fraternité" wyewulowało w końcu do apartheidu XD
@Vahanara888: Co za przypadek. W Kairze już musieli taki wagon 17 lat temu zrobić. Teraz to "przywędrowało" do europy.
https://adht.parsons.edu/designstudies/transformative-urbanism-cairos-women-only-metro-carriages/
.....a wystarczy oddzielić białe od czarnego. niestety, ale to jedyny skuteczny sposób