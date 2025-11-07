Rząd znów kupuje stare szczepionki. Lekarze: to decyzja wbrew nauce
Polskie dzieci nadal dostają starą szczepionkę przeciwko pneumokokom. Eksperci alarmują, że jej skuteczność spadła do 2 proc. i nie obejmuje ona najgroźniejszego dziś szczepu. Mimo to Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nowy przetarg, w którym 60% punktów przyznaje się za cenę, a nie za skuteczność.iza-anna
Mało tego, robić tak, aby antyszczepów było coraz więcej.
@shirisi682: jak pozwolimy ludziom na wolną amerykankę w kwestii szczepień, to prawie nikt się szczepić nie będzie, a wtedy odporność stadna zniknie, a choroby pokroju odry, ospy, krztuśca, gruźlicy i uj wie czego jeszcze - wrócą, i będą zabijać dokładnie tak samo, jak zabijały 100 lat temu, zanim wprowadzono na masową skalę szczepionki.
To, że tych chorób obecnie nie ma albo spotyka się je wyjątkowo
0.01% = 3700 przypadków
0.5% = 185 000 przypadków
Chcesz powiedzieć, że to nie ma znaczenia, tak?
Nie ma tu miejsca na dialog i rozsądną wymianę zdań. Z jednej strony siedzą odchyły które wrzucają szczepionki do tego samego worka co chemistrailsy a z drugiej odchyły które życzą śmiercią dzieciom i najchętniej by przywróciły karę śmierci dla rodziców odmawiających szczepień.
Uwielbiam
a jak się zrobi afera to trzeba się przyjrzeć sprawie "o co tym debilom petentom chodzi"
i to wszystko dla waszego zdrowia ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
@galonim: klientom. Niema już petenta, teraz jesteś klientem w urzędzie ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
to decyzja wbrew źle opłaconej nauce