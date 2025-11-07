Brzoska na wojnie z właścicielem Facebooka. Każda publikacja to 5 tys. zł kary
Rafał Brzoska nie zamierza odpuszczać. Założyciel InPostu od ponad roku toczy prawną batalię z gigantem technologicznym Meta, domagając się odpowiedzialności za emisję deepfejkowych reklam z jego wizerunkiem. "W tej chwili na liczniku jest już prawie milion złotych" , Niemniej mimo decyzji sądu, w ssub_zero_1
@kureci_paratko: Na smartfonach te reklamy oszukańczych hazardowych aplikacji są tak powszechne że trudno znaleźć inną reklamę, nawet vintedy i sheiny, revoluty muszą kasą sypnąć by się załapać na wyświetlenie. Ciekawe ile oszuści kasy z tego garną że mają takie środki na reklamy. Przykładowa
Zdania wykopkowej elyty są mocno podzielone.
@KontoUsun: nie, nie każdy
Sprawę karną też można prosto założyć. FB wielokrotnie odrzucał takie reklamy zgłaszane jako oszustwo - zebrać na to dowody i przyjlepać współudział w oszustwie. Już było tyle afer, że nie wytłumaczą się, iż nie wiedzieli.
Niestety Polska to państwo z dykty.