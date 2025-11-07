Rafał Brzoska nie zamierza odpuszczać. Założyciel InPostu od ponad roku toczy prawną batalię z gigantem technologicznym Meta, domagając się odpowiedzialności za emisję deepfejkowych reklam z jego wizerunkiem. "W tej chwili na liczniku jest już prawie milion złotych" , Niemniej mimo decyzji sądu, w s