No teraz to już przeginają. Wzywam wszystkich zmotoryzowanym, pieszych i zrowerowanych (spedalonych???) do strajku włoskiego. Trzeba tym dzbanom pokazać, że chciwy traci dwa razy. Nie płaćmy mandatów! Zero łamania kodeksu drogowego, auta i rowery zawsze sprawne i wyposażone, a do końca roku wszyscy jeździjmy na trzeźwo. Zobaczycie jak się hydra zesra jak będzie zero z kar i mandatów!