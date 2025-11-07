To niestety jest problem nieomal każdego drugiego pokolenia imigrantów.



Bo pierwsze pokolenie to się cieszy - oni zapewne pochodzili z kraju w którym była bieda, głód i niebezpieczeństwo.

Trafili do jakiejś takiej Szwecji i dla nich to jak Pana Boga za nogi złapać - opieka socjalna im ogarnęła kąt do życia, ktoś ich nakarmił, a za jakąś prostą pracę (bo co można innego robić bez języka) dostawali w miesiąc tyle co w swojej ojczyźnie Pokaż całość