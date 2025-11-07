Dzieci w szponach gangów. Przerażający raport szwedzkiej policji
Przestępczość gangów w Szwecji osiąga niepokojący poziom. Najnowszy raport policji na rok 2025 ujawnia, że aż 67 500 osóstarnak
- #
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Przestępczość gangów w Szwecji osiąga niepokojący poziom. Najnowszy raport policji na rok 2025 ujawnia, że aż 67 500 osóstarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (35)
najlepsze
Obecność dzieci i młodzieży w szwedzkich gangach wynika z ich dotychczasowej całkowitej bezkarności z punktu widzenia szwedzkiego prawa:
https://www.france24.com/en/live-news/20241128-despair-in-sweden-as-gangs-recruit-kids-as-contract-killers
Niepokoić to oni się mogli z 15 lat temu.
Obecnie szkoda nerwów bo jest pozamiatane
Bo pierwsze pokolenie to się cieszy - oni zapewne pochodzili z kraju w którym była bieda, głód i niebezpieczeństwo.
Trafili do jakiejś takiej Szwecji i dla nich to jak Pana Boga za nogi złapać - opieka socjalna im ogarnęła kąt do życia, ktoś ich nakarmił, a za jakąś prostą pracę (bo co można innego robić bez języka) dostawali w miesiąc tyle co w swojej ojczyźnie
@Fulci: Niby można, ale statystyka mówi że ten status się dziedziczy po rodzicach, a ruchy "miedzyklasowe" są raczej rzadkie i w ogóle biedny-śmieciowy-kitku.jpg ;)
I w zasadzie nie ma na to chyba żadnego rozwiązania "z kapelusza", bo nawet rozmaite wysiłki na rzecz wyrównywania tych