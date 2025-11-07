Od zawsze to wiedziałem. Kiedyś nawet ze Zdziśkiem i Marianem, po wykopkach piecząc ziemniaki i pijąc bimberek, rozprawialiśmy o tym problemie, i ten Zdzichu mówi, że to nie ma siły, musi być, że się rozszerza, a Marian, jak to Marian, że ni c---a bo zawsze z domu do kościoła taka sama droga, a ja na to, że oba są tłuki, bo jakby kosmos się rozszerzał, to by w końcu wypełnił cały wszechświat Pokaż całość