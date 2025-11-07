Teoria rozszerzającego się Wszechświata okazała się nieprawdziwa
Rewolucyjne odkrycie zespołu Uniwersytetu Yonsei w Korei Południowej zachwiało fundamentami współczesnej kosmologii.meliss
- #
- #
- #
- #
- #
- 73
- Odpowiedz
Rewolucyjne odkrycie zespołu Uniwersytetu Yonsei w Korei Południowej zachwiało fundamentami współczesnej kosmologii.meliss
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (73)
najlepsze
Nieprawdziwy jest tytuł tego wykopu.
Ja podejrzewałem, że ty od dawna podejrzewałeś.
... W roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym ósmym dwa niezależne zespoły ...
Kto im to pisze? AI?
Oczywiście chciwy panie, zmieniłem wszystkie cyfry na słowa.