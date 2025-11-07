Sklepy polskiego miliardera rosną szybciej niż konkurencja
Dino Polska notuje dwucyfrowe wzrosty przychodów i zysków, a sieć sklepów rozwija się szybciej niż konkurencja. Za sukcesem marki stoi Tomasz Biernacki jeden z najbogatszych Polaków i właściciel ponad połowy akcji spółki.PropertyNews
@trach: proponuje wizytę u psychiatry a jak nie pomoże to przeprowadzka do Mińska (ale nie tego mazowieckiego)
No niesamowite, że powstająca sieć, która dopiero goni konkurencję pod względem rozbudowy sklepów, rozwija się szybciej xd
@FireDash: a jakie sklepy są tą konkurencją? Bo widzę, że jedynie biedrę ma do przegonienia aktualnie
Biedronka ok. 3 730 (koniec 2024)
Lidl ponad 900 (ok.
Super, u mnie postawili, musiałbym tam iść kilometr poboczem, bo o chodniku to możesz zapomnieć.
Tak jest z każdym Dino. Jakby można było legalnie jeździć po polach, to kupiliby od rolnika kawałek pola i postawili na środku kartofliska xD