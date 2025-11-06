Hiszpania - eksperymentalny limit na autostradzie.... 70 km/h - kto da mniej?
Tym razem powodem tak absurdalnego ograniczenia nie jest bezpieczeństwo, a hałas. Warto wspomnieć że to nie pierwszy raz kiedy Hiszpania tak drastycznie obniża prędkość, w 2021 obniżono prędkość w mieście do 30 na drogach jednopasmowych, a w 2019 wprowadzono pierwszy raz w Pontevedrze strefę 10 km/hErogowyDrogowy
- #
- #
- #
- #
- #
- 64
- Odpowiedz
Komentarze (64)
najlepsze
A może od razu zakazać aut, wszelkich.
Przywróćcie Locomotives on Highways Act z 1865 roku
Przed każdym autem chłopiec z czerwoną flagą i spokój
TNie dość że na 6 km, to jeszcze ze względu na hałas ale jak widać to dość żeby się Wykop zesrał po pachy. Coś takiego funkcjonuje w Europie od dawna - min. w Niemczech.
https://en.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_A-7
Częściowo wygląda jako normalna ekspresówka w Polsce, a częściowo jak dwupasmowa droga w mieście.
a A-7 jechałem nieraz i naprawdę idzie się zakochać w widoczkach
Trasy AP w Hiszpanii działają jak w Polsce - partnerstwo publiczno prywatne. A po prostu była wcześniej.