"Na odcinku hiszpańskiej autostrady C-31 pomiędzy miastami Castelldefels i Gava (nieopodal Barcelony) wprowadzono ograniczenie do 70 km na godz. Obowiązuje ono na 6-kilometrowym odcinku w godzinach od 22. do 7. I właśnie to tłumaczy całą istotę tego limitu."



TNie dość że na 6 km, to jeszcze ze względu na hałas ale jak widać to dość żeby się Wykop zesrał po pachy. Coś takiego funkcjonuje w Europie od dawna - min. w Niemczech. Pokaż całość