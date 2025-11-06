Znajdź koty w Czarnobylu a dotrzesz do samosioła. To tam stała, niezmienna koegzystencja i choć w Strefie Wykluczenia zdecydowanie więcej jest psów, to biegają one raczej wokół robotników. Koty zaś dominują u ostatnich mieszkańców.

- "Jest się do kogo odezwać, bo co ja z wronami będę gadać" - mawiają babuszki. Nadają im imiona, pilnują by na noc wróciły do chaty, bo po terenie grasują wilki. Karmią je, choć same niewiele mają.

Maria Zagorna z wioski Kupowate dokarmia swoje i te, które zostały po zmarłej 5 lat wcześniej Oldze Sapurze. Maria Zaleska chodzi po wiosce i dokarmia swoje wszystkie i pozostałe, których inne babuszki nie dadzą rady, zaś Sofia Bezwerha opiekuje się pozostałymi po zmarłym w 2020 roku Wasylu Rozumenko. On z kolei na łożu śmierci wypowiedział tylko jedno zdanie: "Gdzie moje kotki?". I odszedł.

Jeśli zdążyliście już przeczytać książkę Ostatni ludzie Czarnobyla (w komentarzu wskazujemy, jak ją zdobyć), to pewnie zauważyliście, że zwierzęta pojawiają się w niej wielokroć. I nie bez powodu, bo w opuszczonym, skażonym radioaktywnie świecie, to właśnie koty są niemymi towarzyszami Samosiołów.

I wiecie, co w tym wszystkim jest najbardziej niesamowite? Że naprawdę je kochają. Wielokrotnie spotykaliśmy się z sytuacją, kiedy jedna czy druga babuszka martwi się, bo Ryżyk czy Mursik nie wrócił na noc i boją się, żeby wilk czy lis ich nie dopadł. Martwią się również tym, że nie mają czym ich dokarmić. Mimo to, cały czas to robią - nawet jeśli oznacza to rzucenie suchego chleba. Tamtejsze koty rzadko wybrzydzają.

A my? Oczywiście, że przywozimy im karmę. Od wielu, wielu lat, ale wiecie, jak to jest - ile byśmy nie wzięli, to zawsze potrzeby będą niewystarczające. Tym bardziej, że już trudno pomagać. Coraz częściej nie ma po prostu za co, ale jeśli chcecie rzucić piątaka na ten cel, to w komentarzu mówimy, jak to zrobić.

Czarnobylskie mruczki będą Wam wdzięczne. I samosioł też, bo choć sami żyją biednie, to jednym z pierwszych pytań bardzo często jest: