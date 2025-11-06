TVP w Rzeszowie stanowi prawo! Zakazuje nagrywania i wzywa Policję, a ta mnie zs
To pierwszy taki przypadek w historii kanału! Zwariowana szefowa z TVP zakazuje nagrywania obiektu telewizji w Rzeszowie. Wzywa policję, a ta twierdzi, że jest zakaz nagrywania. Staje się jednak coś zaskakującego! Info o składzie TVP Rzeszów: https://rzeszow.tvp.pl/12709743/kto-jest-kim-w-tvp3-rzeszelemel90
Ale wiecie, że wystarczyłoby, aby ameby z filmów nie łamały prawa? ( ͡° ᴥ ͡°)
@or4nge: wystarczy żeby trzymali się drogi, i nie taradowali chodników
3 policjantów jeden głupszy od drugiego.
Jak ludzie mają mieć szacunek dla tej formacji?
@MarkZark: nie przesadzaj, jeden umiał mówić, to już coś.
Dobra, nie każdy tak ma. ( ͡º ͜ʖ͡º)
Powinien za każdym razem odmawiać bez wchodzenia w dyskusje a potem bujać się z policjantem po sądach i dostawać odszkodowanie.
Prawo w tym temacie jest proste, istnieją wyroki Sądu Najwyższego i bardzo konkretne stanowisko RPO, że nie można sobie obywatela legitymować "bo tak".
Temat nielegalnych tabliczek może sobie załatwiać osobnym torem.
@Morf: dojazdy, siedzenie na rozprawach, przegrana w I instancji, a dopiero potem 20 zł odszkodowania - nie opyla się.
Bezczelna baba w bląd włosach przy Tobie zawiadomiła o przestępstwie które nie istnieje.