Piorun udusił się w radiowozie. Prokuratura chce umorzyć sprawę
Jak mamy oczekiwać od obywateli, że będą dbać o dobrostan zwierząt, skoro prokurator chce względem funkcjonariusza policji umorzyćKruk_
Komentarze (12)
Nikt nie może stać ponad prawem. Inaczej to nie będzie miało sensu.
w drugiej instancji oczywiście wyrok unieważniony, ale policjantom nie postawiono żadnych zarzutów już
* @paliwoda mam to w *
Komentarz usunięty przez autora