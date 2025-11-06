Projekt Polaka WaterSense wygrywa konkurs Jamesa Dysona
Filip Budny, doktorant z Politechniki Warszawskiej, zwyciężył w światowym konkursie w kategorii zrównoważonego rozwoju, pokonując ponad 2100 wynalazków z 28 krajów. Projekt WaterSense oparty na AI to autonomiczne urządzenie do monitorowania jakości wody w rzekach i jeziorach w czasie rzeczywistym.portal_przemyslowy
Komentarze (20)
Zdolny ambitny.
Jaki kraj sobie wybierasz że nie klepać biedy I przebijać betonowego sufitu?
Mam kumpla, który napisał projekt, który ma szansę zrewolucjonizować obsługę rentgenowską w przemyśle przy pomocy AI, nawet dostał od NCBR oznaczenie jako "projekt skali europejskiej". Było to
Tu mapa czujników, z której można odczytywać na żywo pomiary: https://watermap.pl
Latem jak patrzyłem na tej mapie, to było dużo więcej stacji pomiarowych dostępnych. Na spływie po Pilicy mijałem taką właśnie boję, która na bieżąco podawała na stronie dane o czystości wody a także o temperaturze, co jest całkiem użyteczne. Podejrzewam, że teraz zimniej
Żeby tylko od razu nie wydał wszystkiego, szkoda zmarnować takie bogactwo.
Jak można podjąć współpracę?
No i nara.