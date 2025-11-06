Ciekawe jak się zakończy ta cała akcja z ograniczeniem dostaw najwydajniejszych kart AI dla Chin czy dostępu do najnowszych maszyn litograficznych ASML. Z jednej strony, jest to sporym problemem dla Chin, ale z drugiej strony zmusza to Chiny do sporego wysiłku i zwiększenie nakładów finansowych, które wcześniej byłyby nieopłacalne, mając dostęp do zachodniej i lepszej technologii. Może się w przyszłości okazać, że próbując ograniczyć Chiny, stworzyliśmy sobie de facto poważnego rywala na Pokaż całość