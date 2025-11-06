Chiny zakazują zagranicznych chipów AI w projektach finansowanych z budżetu pańs
Według informacji Reutersa, władze Chin wprowadziły zakaz używania zagranicznych chipów AI w centrach danych finansowanych ze środków publicznych. Nowe przepisy mają obowiązywać natychmiast i obejmują także projekty będące dopiero w fazie realizacji, co oznacza, że układy Nvidii, AMD i Intela będą mpixel-nerd
Generalnie mam wrażenie, że obserwujemy dwie strategie w pogoni za AGI. Stany postawiły na skalowanie zasobów, mimo głosów, że to ślepa uliczka (acz chwilowo daje wyniki). Chiny z drugiej strony są zmuszone optymalizować swoje modele.
a czy to kto ma ile ludzi do generowania świeżego materiału dla ciągłego ćwiczenia ai sie tez liczy?
@bonus: a tresci w internecie kto teraz produkuje? w dużej części AI - więc wraca problem wtórnego treningu na wygenerowanych danych ¯\(ツ)/¯
@Szinako: jakie my? chyba USA
Komentarz usunięty przez autora
Każde supermocarstwo próbuje uzyskać samodzielność w produkcji procesorów i i układów w przypadku zastosowania ich w krytycznej architekturze.
A że przy okazji Chińczycy dotują swój własny rozwój, mają w tym przypadku pełne do tego prawo.
@konradpra: Pewnie jeszcze nie, ale naiwnym trzeba być że Hamburgery nie nakażą coś takiego wsadzić w krzem.
"Chiny zdecydowały że w państwo dopłaci do rozwoju chińskiej AI"