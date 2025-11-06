Kto normalny wymienia olej co 30k km.

Hyundai każe co 15k km albo co roku. Czy to tak trudno ogarnąć. Przekroczenie o 2 miesiące to dziwne bo to wygląda jakby typ olał sprawę.

Ja wymieniłem olej po 6k km, a dalej co 15k km, km szybciej lecą niż lata. Serwis dzwoni z opóźnieniem, więc trzeba sobie to samemu ogarnąć.

Cyrk. Powinni sprawić najpierw co padło.