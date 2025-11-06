Awaria silnika w czasie gwarancji: brak naprawy i milczenie, tak KIA traktuje...
Wiele jest wątków tej historii - interwał 30 tys. do silnika z problemami z nagarem, mydlenie oczu, że "ten sillnik tak ma", pobieżne naprawy, które nic nie dały, a w końcu odmówienie gwarancji po awarii...witold-hanczka
Komentarze
czyli Kia była świadoma i wprowadzili zmiany ale
@Serghio: problem jest taki, że w pierwotnej formie nie spełni norm spalin, a po dołożeniu ekologii ani zdechnie. Z resztą nawet nie wiem czy bo aby nie jeden z tych silników: któreś silniki GDI w kijankach mają wadliwy katalizator który się kruszy i teraz najlepsze... ta pokruszona ceramika z pomocą egr
Hyundai każe co 15k km albo co roku. Czy to tak trudno ogarnąć. Przekroczenie o 2 miesiące to dziwne bo to wygląda jakby typ olał sprawę.
Ja wymieniłem olej po 6k km, a dalej co 15k km, km szybciej lecą niż lata. Serwis dzwoni z opóźnieniem, więc trzeba sobie to samemu ogarnąć.
Cyrk. Powinni sprawić najpierw co padło.
@Qullion: Każdy normalny człowiek, który nie siedzi w motoryzacji. Skoro producent mówi, że można co 30k km, to czemu zwykły człowiek ma się z nim kłócić?
Ja się XCeeda z automatem DCT pozbyłem jak tylko automat zaczął dawać pierwsze znaki, że sprzęgła się niedługo skończą (poszarpywania po 26kkm) i zaczęły się pojawiać masowo wątki o nagarowaniu w silnikach TGDI
Nie wspomnę, że tarcze mimo delikatnego traktowania wżery i biły ponad normę
Tutaj chyba głównie zawinił brak wymian oleju co 15k, bo oficjalnie można nawet po 30k.
Oczywiście kosztem sinika, ale co by to serwis obchodziło.
Z artykułu wynika też, że gość serwisował zgodnie z zapisami książki serwisowej i ma na to wydruki z ASO. KIA po prostu leci w kulki, nie pierwszy i nie ostatni raz. Za 10