UK: plany nowego podatku od każdej przejechanej mili autem elektrycznym.
Zgodnie z obecnymi planami, które Kanclerz Skarbu ogłosi 26.11, kierowcy samochodów elektrycznych będą płacić 3 pensy za milę oprócz innych podatków drogowych. Program ma wejść w życie w 2028 roku po konsultacjach, oznacza, że przeciętny kierowca będzie musiał zapłacić dodatkowe 250f rocznie.konradpra
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 62
- Odpowiedz
Komentarze (62)
najlepsze
To jest dokładnie ta sama sytuacja co z np. EJ i tanim prądem.
Cała oszczędność jazdy na prąd polega wyłącznie na tym, że prąd obłożony jest znacznie niższymi daninami dodatkowymi niż benzyna, plus rozmaite dotacje pośrednio obniżające cenę energii.
Do przewidzenia jest że władze nie pozwolą uciec od wysokiego opodatkowania jazdy samochodem tylko dlatego że ktoś jeździ na prąd.
Prądu do samochodów nie da się łatwo obłożyć dodatkowymi opłatami bo prąd to prąd - można się ładować z "domowego".
@hellfirehe: nie muszą... mogą jeździć po świeżo zaoranym polu, a nie po drogach utwardzonych asfaltobetonowych finansowanych z podatku płaconego przez spaliniarzy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
jeśli ktoś im pozwoli oczywiście
Ci sami Polacy sa chyba zadowoleni placac 72 grosze za km na A2 albo na A4 62 grosze za km jadac w swoim elektryku marki Izera.
Brytyjczycy pewnie beda pierwsi a u nas sie to wdrozy jak przybedzie elektrykow. Uprzedzam, ze zmiana na benzynika bedzie kosztowna bo wladza d-----e podatkami za emisje i zakazami w spalinowe samochody.
https://www.gov.uk/vehicle-tax-rate-tables