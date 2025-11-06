To jest nieuniknione jak tylko elektryki zyskają jakąkolwiek popularność.



Cała oszczędność jazdy na prąd polega wyłącznie na tym, że prąd obłożony jest znacznie niższymi daninami dodatkowymi niż benzyna, plus rozmaite dotacje pośrednio obniżające cenę energii.

Do przewidzenia jest że władze nie pozwolą uciec od wysokiego opodatkowania jazdy samochodem tylko dlatego że ktoś jeździ na prąd.



Prądu do samochodów nie da się łatwo obłożyć dodatkowymi opłatami bo prąd to prąd - można się ładować z "domowego".