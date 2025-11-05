Pomoc dla 7 osieroconych dzieci
Tragiczne wydarzenie zabrało najpierw 3 lata temu mamę, a wczoraj oddanego i kochającego ojca 7- rga dzieci w wieku od 4 do 19 lat. Najstarsza córka chce objąć opieką rodzeństwo, pieniądze mają być przeznaczone na wsparcie tej rodziny w pierwszych, najtrudniejszych miesiącachboboliwo
Komentarze (74)
Walne zebranie w Gminnym Ośrodku Pomocy Rodzinie w Rojewie: Hmm co by tu wymyślić żeby się nie narobić. O Wiem! "Ta inna opcja": dzieci do bidula albo rozdzielić do rodzin zastępczych. Pora na CSa ( ͡°
@viktorro: ja z tego powodu bardzo ostrożnie podchodzę do wszelkich zbiórek. Ktoś sobie na tym robi dobry biznes - zakłada zbiórkę, rozsyła płaczliwe komentarze i posty na różnych grupach FB, a możliwości weryfikacji nie ma praktycznie żadnych.
Niby państwo ma być prorodzinne i wspierać dzietność, ale jak przychodzi co do czego to się
Boże, ty się taki urodziłeś? Czy wypadłeś z kołyski?
1. Kwota 200.000zł daje już pieniądze na start a przy rozsądnym wydatkowaniu nawet na kilka lat utrzymania.
2. Gdy siostra uzyska status opiekuna faktycznego - na każde z dzieci będzie otrzymywać również 800+
3. Dzieci, które straciły oboje rodziców mogą otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej - ~660zł na każde dziecko
@barman84: Nie przeczytałeś ani jednego zdania z mojej wypowiedzi poza tym, które zacytowałeś, prawda?
Wówczas dzieciaki mają zabezpieczenie w postaci rent.
Gorzej, jeśli byli przedsiębiorcami lub na czarno.
Zrzutka to jednorazowy zastrzyk, który szybko się rozejdzie. Nawet gdyby udało się dobić do 1 mln zł.
@barman84: 1 mln zł to ponad 8 lat po 10 tysięcy miesięcznie, no faktycznie szybko się rozejdzie... chyba nie byłeś dobry z matematyki co?